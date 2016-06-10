أدمن "شاومينج بيغشش ثانوية": صورت الأسئلة من داخل اللجنة ونشرتها بالصفحة

فجر "مهند أسامة أحمد موسى" المتهم الرئيسى فى تسريب أسئلة امتحانات بعض مواد الثانوية العامة والمشرف على صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، عدة مفاجآت فى التحقيقات التى جرت معه بمعرفة أجهزة الأمن بعد القبض عليه.

وقال المتهم: "مسكت ورقة الأسئلة وصورتها بإيدى من داخل لجنة الامتحانات، ونشرت ورقة الأسئلة وقت ما الامتحانات بدأت، والطلاب تأخروا فى دخول اللجان ربع ساعة، ودخلوا 9.15 صباحاً، لأنه مسموح لهم أن يراجعوا ربع ساعة، واللى حصل دا مش تسريب لأننا مصورينه وقت اللجنة".

وأضاف المتهم: "فى سنة 2013 صورنا امتحان العربى والفرنساوى، وفى 2014 سربنا العربى والفلسفة والإنجليزى، وفى 2015 سربنا العربى والإنجليزى فقط".

وكانت وردت معلومات لقطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق وإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات مفادها أن المسئول عن صفحة (شاومينج بيغشش ثانوية عامة) "مهند أسامة أحمد موسى" طالب بالثانوية العامة ومقيم بالإسكندرية .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإدارته (3 حسابات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك) يدير من خلالهم مجموعة من الصفحات (3 صفحات) بمسمى (شاومينج بيغشش ثانوية عامة)، وأنه سرب امتحان اللغة الإنجليزية الخاص بالثانوية العامة 2016 عن طريق تصويره بالهاتف الخاص به داخل لجنة امتحانه بالإسكندرية، وتم ضبط (جهاز لاب توب، وجهاز تابلت) خاصين به محملين بأكثر من 30 صفحة للغش الإلكترونى والهاكرز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

ـ الداخلية: ضبط المتهم الرئيسى فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة