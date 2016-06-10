بالفيديو.. "تايسون" وويل سميث يحملان نعش "محمد على كلاى" لمسقط رأسه

شارك الملاكم العالمى مايكل تايسون والممثل ويل سميث فى حمل نعش الملاكم العالمى الراحل محمد على كلاى وفقا للوصية التى أوصى بها قبيل وفاته.

وكان قد ودع الآلاف فى مشهد جنائزى مهيب، أسطورة الملاكمة العالمى محمد على كلاى، بمشاركة عائلته كاملة وعدد كبير من المشاهير فى حضور بارز ، حيث ذكرت تقارير صحفية أن 14 ألف شخص شاركوا فى تلك الجنازة المهيبة، التى تميزت بالطابع الإسلامى.

وسافر الكثير من المسلمين من كافة أنحاء العالم، من أجل حضور تلك الجنازة، بساحة كنتاكي الأمريكية لتوديع الأسطورة محمد على كلاى.

>

>بالفيديو..تايسون وويل سميث يحملان نعش"محمد على... by youm7

بالفيديو..فى مشهد مهيب..الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على جثمان البطل"محمد على كلاى"

>