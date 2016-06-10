أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا لعبت كوتشينة مع مصطفى قمر على الأغاني وكسبت أغنيتين -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017 -
ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى -
محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء -
بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية" -
بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار -
بعد عام من السجن بتهمة "خدش الحياء".. أحمد ناجي يكتب رواية جديدة- صور -
شيخ الأزهر يرأس اجتماعًا طارئًا غدًا للرد على تفجيري الكنيستين​ -
مصر تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة الصومالية مقديشيو -
الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تحقيقات النيابة: سيارة تسير عكس الاتجاه سبب انقلاب أتوبيس كنيسة العذراء

Google+ Print
تحقيقات النيابة: سيارة تسير عكس الاتجاه سبب انقلاب أتوبيس كنيسة العذراء تحقيقات النيابة: سيارة تسير عكس الاتجاه سبب انقلاب أتوبيس كنيسة العذراء
يباشر أحمد عدلى وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع سائق سيارة ملاكى المتسببة فى انقلاب أتوبيس رحلات تابع لكنيسة العذراء بعزبة النخل، وأسفرت عن وفاة خادم الكنيسة و3 أطفال أثناء سيره عكس الاتجاه.

كشفت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار وليد السعيد، أن سائق يستقل سيارة ملاكى"جيب شروكى" يقودها بطريق الإسماعيلية الصحراوى بمدينة الشروق حيث فوجيء قائد أتوبيس رحلات تابع لكنيسة العذراء بعزبة النخل يقل مجموعة من الأطفال، وكان فى طريقه لأحد الأديرة بالسير عكس الاتجاه تسبب فى اختلال عجلة القيادة من السائق وانقلب بالطريق.

وأضافت التحريات وتحقيقات النيابة، أن سائق السيارة أثناء سيره عكس الاتجاة بطريق الإسماعيلية حاول سائق أتوبيس الكنيسة تفاديه، لكن لم يستطع فى التحكم فى عجلة القيادة وانقلب الأتوبس مما أدى الى مصرع 3 أطفال وخادم الكنيسة وأصيب 17 مصابا وتم نقلهم إلى المركز الطبى العالمى.

فيما انتقلت النيابة بإشراف المستشار وليد السعيد إلى مكان الحادث بطريق الإسماعيلية لمناظرة الجثث وصرحت بدفنهم، وتبين إصابة المتوفين بكسور فى الجمجمة، وأصيب باقى الاطفال بكدمات وجروح وبعض الكسور وتم نقلهم إلى المستشقى لتلقى الرعاية الصحية.

مصرع 4 أطفال وإصابة 5 آخرين فى انقلاب أتوبيس رحلات بطريق الإسماعيلية

الكنيسة تشيع جثامين أطفال عزبة النخل ضحايا حادث الأتوبيس
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365