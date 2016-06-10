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الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطيني بزعم تنفيذه محاولة طعن قرب نابلس

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الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطيني بزعم تنفيذه محاولة طعن قرب نابلس الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطيني بزعم تنفيذه محاولة طعن قرب نابلس

 

صورة أرشيفية

أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولته طعن جنود عند حاجز بيت فوريك قرب نابلس حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الجمعة، فرض حظر مؤقت على دخول جميع الفلسطينيين إلى إسرائيل، وذلك في إجراء جديد عقب الهجوم الذي شنه فلسطينيان في تل أبيب الأربعاء الماضي، وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس: “بالتوافق مع توجيهات وتقييم الوضع الحالي، فإن العبور من قطاع غزة والضفة الغربية ممكن فقط للحالات الطبية والإنسانية”، وسيظل الحظر ساريا حتى منتصف ليلة الأحد.

وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشرت كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية، وذلك بعد ساعات من هجوم تل أبيب، وفق ما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

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