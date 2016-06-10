«فيسبوك» يتيح استخدام الفيديو في التعليقات

أتاح موقع فيسبوك، لأول مرة، لمستخدميه إمكانية تحميل مواد فيديو في تعليقاتهم على المشاركات المختلفة.

وبحسب سكاي نيوز عربية فأن تلك الخاصية تتوافر حاليًا لمستخدمي تطبيق فيسبوك على منصتي iOS وأندرويد، وفقًا لموقع “ذا فيرج”.

وتعمل الخاصية الجديدة من خلال أيقونة الكاميرا الموجودة في منطقة التعليقات، التي كانت تستخدم من قبل في تحميل الصور.

يشار إلى الموقع الاجتماعي الأكبر في العالم كان قد استعرض هذه الخاصية لمدة يوم واحد في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يعمل على تطويرها خلال هذه الفترة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية عامة لموقع فيسبوك تركز بشكل كبير على مواد الفيديو، على غرار خاصية البث الحي التي ظهرت في يناير الماضي.