وفاة شاب متأثرا بإصابته بطلق نارى فى مشاجرة بين أمين شرطة وجاره ببنى سويف

لفظ أحمد محمد عاشور مقيم قرية دموشيا محافظة بنى سويف أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى بنى سويف العام، عقب إصابته بطلق نارى فى الرأس، فى مشاجرة بين أمين شرطة وجاره الأسبوع الماضى.

تلقى اللواء محمود العشيرى، مدير أمن بنى سويف، إخطارا بإصابة أربعة أشخاص بأعيرة نارية، بعدما أطلق أمين شرطة النار عشوائيا فى مشاجرة بينة وبين جاره، بقرية دموشيا التابعة لمركز بنى سويف.

واستقبلت وقتها مستشفى بنى سويف العام "محمد .ع.ع" مصاب بطلق نارى فى الكتف "نوال . م" 45 سنة ربة منزل مصابة بطلق نارى فى الرأس، "أحمد. م. م" 25 سنة عامل حدادة مصاب بطلق نارى فى الرأس وحالته خطرة، "ممدوح .م" بطلق نارى فى الكتف.

ودلت التحريات الأولية للمباحث على وقوع مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة بين المصاب الأول، ويعمل وجاره وقريبه فى ذات الوقت "عاطف. م. ه" 25 سنة أمين شرطة، لخلافات على "شوية تراب" تركهم أمين الشرطة بين منزله ومنزل المصاب الأول، مما دفع أمين الشرطة إلى إخراج سلاحه وإطلاق نار عشوائى أصاب جاره وثلاثة أخرين كانوا يمرون فى الشارع وقت حدوث المشاجرة.

وأمر المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، ثم تم التجديد له 15 يوما أخرى.

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