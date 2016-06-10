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الخارجية الروسية: الهدنة بسوريا "صامدة" واستفزازات الإرهابيين فى حلب تستهدف إفشالها

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الخارجية الروسية: الهدنة بسوريا "صامدة" واستفزازات الإرهابيين فى حلب تستهدف إفشالها الخارجية الروسية: الهدنة بسوريا "صامدة" واستفزازات الإرهابيين فى حلب تستهدف إفشالها
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الهدنة فى سوريا ما زالت صامدة، رغم استمرار الاستفزازات من قبل الإرهابيين، ولا سيما فى حلب وريفها.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الجمعة- أن هذه الاستفزازات تستهدف إحباط نظام وقف الأعمال القتالية الذى دخل حيز التنفيذ فى سوريا أواخر فبراير الماضى.

وأوضحت زاجاروفا أن فصائل "جبهة النصرة" الإرهابية بدأت بدعم من مسلحى "أحرار الشام" والتنظيمات المشابهة بهجوم جديد على مواقع القوات الحكومية السورية فى شمال حلب وجنوبها، فى خرق لنظام وقف الأعمال القتالية.

وتابعت الدبلوماسية أن هدف هذا الهجوم بات واضحا، وهو يتمثل فى محاصرة أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة السورية.
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