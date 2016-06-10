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الرئيس التونسى يعقد سلسلة لقاءات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية

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الرئيس التونسى يعقد سلسلة لقاءات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية الرئيس التونسى يعقد سلسلة لقاءات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية
عقد الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى سلسلة لقاءات منفصلة اليوم الجمعة بقصر قرطاج مع ممثلين عن أحزاب المبادرة الوطنية الدستورية والمسار الديمقراطى الاجتماعى وحركة مشروع تونس وحركة الشعب، لبحث المبادرة التى أطلقها حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ونقل بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم عن كمال مرجان، رئيس حزب المبادرة، قوله إن حزبه يدعم المبادرة وعلى استعداد للمساهمة فى وضع برنامج والمشاركة فيها.

ومن جهته، قال سمير الطيب الأمين العام لحزب المسار - بحسب البيان - إن تحقيق المبادرة ينطلق من حوار جامع للأطراف السياسية والاجتماعية دون إقصاء للاتفاق حول رؤية وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية لضمان المساندة والدعم لها ثم النظر فى مرحلة لاحقة فى تركيبتها، مؤكدا أن حزب المسار لديه إصرار على تحمل مسؤوليته كاملة فى هذه المرحلة.

وصرح محسن مرزوق المنسق العام لحركة مشروع تونس، بأنه أكد للرئيس السبسى استعداد الحركة للمشاركة فى تحديد برنامج حكومة الوحدة الوطنية ومنهجية عملها، مؤكدا على أهمية أن تكون هذه الحكومة فى مستوى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

ومن جانبه، أكد زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، على التفاعل الإيجابى للحركة مع المبادرة، مشددا على ضرورة أن تكون حكومة الوحدة الوطنية فى مستوى تطلعات التونسيين فى العمل والتنمية ومقاومة الإرهاب والفساد.

كان الرئيس التونسى قد عقد أمس الخميس لقاء لبحث مبادرته بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، بمشاركة كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلى أحزاب الائتلاف الحاكم.
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