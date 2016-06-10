"حرس الحدود" يكشف نفقين إلى غزة ويحبط محاولة 445 شخصا للهجرة غير الشرعية

واصل رجال حرس الحدود نشاطهم بكل إصرار وعزيمة فى التصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

حيث تمكنت قوات حرس الحدود بالجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير نفقين جديدين على الشريط الحدودى بشمال سيناء، وتم ضبط ست عربات محملة بـ1323 قاروصة سجائر مهربة، وضبط 53.400 قرص لعقار الترامادول المخدر، كما تم ضبط عربة ملاكى بداخلها 13 لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن ( 12.100 ) كجم و2 ) قطعة لجوهر الحشيش المخدر بإجمالى وزن ( 1 ) كجم بمنطقة (معدية نمرة 6)، وبمنطقة معدية سرابيوم تم ضبط (2) عربة محملين (21) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن ( 9.900 ) كجم و( 13 ) كيس لجوهر الحشيش المخدر بإجمالى وزن ( 6.500 ) كجم و( 4 ) قالب لمادة الأفيون المخدر.

كما نجحت عناصر حرس الحدود بالجيش الثالث الميدانى من ضبط تم ضبط عربة ميكروباص بها ( 41 ) فرش لجوهر الحشيش المخدر بإجمالى وزن ( 4100 ) جم و(1) لفافة لجوهر الأفيون المخدر بإجمالى وزن (1) كجم بمنطقة (النفق شرق).

كما تمكنت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الشمالية العسكرية بمنطقة (البرلس) - وفى مجال المحافظة على الثروة السمكية والحد من الصيد الجائر- من ضبط عربة ¼ نقل محملة بكمية من أسماك الذريعة تقدر بحوالى (2000) وحدة ذريعة، كما تمضبط (124) فرد هجرة غير شرعية جنسيات مختلفة (52) مصريا – (27) إثيوبيا (21) صوماليا - ( 12 ) يمنيا - ( 10 ) سودانيا - (4) إريترى - (1) جزر القمر - (1) ليبيريا - (1) جامبيا.

وبمنطقة رشيد تم ضبط مركب الصيد المسماة (أبو فاطمة) وعليها (267) فرد هجرة غير شرعية جنسيات مختلفة [(24) مصريا – (64) سودانيا – (71) جزر القمر – (50) صوماليا – (37) إثيوبيا– (21) إريتريا] وضبط عدد ( 2 ) عربة ¾ نقل ماركة وعليهم عدد ( 5 ) فرد مصرى الجنسية.

وبمنطقة الإسكندرية تم ضبط (54) هجرة غير شرعية [(36) مصريا – (13) إثيوبيا] وضبط فلوكة مدون عليها (الأمير عبد الرحمن) مزودة بموتور قوة (40) حصان وعليها عدد (3) فرد مصرى الجنسية و(5) جركن بنزين (80) بإجمالى (100) لتر .

وفى نطاق المنطقه الغربية العسكرية نجحت القوات البحرية بالتنسيق مع عناصر حرس الحدود بمنطقة السلوم من ضبط يخت وعليه (4) فرد لبنانى الجنسية وبتفتيش اليخت تم العثور على ] (95) شنطة سوداء متوسطة الحجم بداخلهم (2100) كجم لجوهر الحشيش المخدر و(885000) قرص لعقار الكيتاجون المخدر وحاسب إلى وجهاز للاتصال عبر الاقمار الصناعية وكمية كبيرة من العملات الأجنبية.

وضبط ( 121 ) فردا من مختلف الجنسيات ( 86 ) مصريا – ( 34 ) سودانيا – ( 1 ) ليبيا، وضبط فرد ومعه عدد (200) رأس ماشيه.

بمنطقة بحر الرمال الأعظم تم ضبط (4) عربات تويوتا لاند كروزر بدون لوحات معدنية عليهم (3) أفراد مصريين الجنسية، وبمنطقة (راس الحكمة) تم ضبط (3) عربات عليها وفردان بحوزتهما هاتف ثريا و(4000) قاروصة سجائر (أنواع مختلفة).

وفى صعيد مصر تمكنت قوات حرس الحدود بمنطقة (البويطى) من ضبط (2) عربة تويوتا لاند كروزر بدون لوحات معدنية وعدد (4) أفراد مصرى الجنسية و(126) كرتونة بداخلهم (6300) قاروصة سجائر أنواع مختلفة، كما تم ضبط عربة ¼ نقل بمنطقة (الشلاتين)محملة بعدد (29) بوكسة (مخ عجول) بإجمالى وزن (870) كجم، وبمنطقة (ابورماد) تم ضبط (1) عربة ¼ نقل بدون لوحات معدنية و(2) جهاز كشف عن المعادن يستخدم فى اعمال البحث والتنقيب عن خام الذهب، وبمنطقة (الواحات) تم ضبط عربة تويوتا لاند كروزر بدون لوحات معدنية محملة بعدد (20) جوال لجوهر الحشيش المخدر بإجمالى وزن (500) كجم و(2) خزنة قناصة بهما (16) طلقة عيار (7.62×51مم) و(2) ظرف فارغ (9 مم).

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