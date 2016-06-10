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وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: نصف المنتجات الزراعية والصناعية ملوثة

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وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: نصف المنتجات الزراعية والصناعية ملوثة وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: نصف المنتجات الزراعية والصناعية ملوثة
أكد النائب رائف إسماعيل، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أهمية مشروع قانون هيئة السلامة الغذائية، الذى وافقت عليه ، موضحا أن نصف المنتجات سواء الزراعية أو الصناعية ملوثة ولابد من هيئة تراقب هذه المنتجات.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ضرورة أن يتم تفعيل هذه الهيئة، بحيث تتضمن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يغش فى السلع سواء أثناء زراعة المحاصيل أو خلال انتاجها فى المصانع، موضحا أن جعل تبعيتها لرئاسة الجمهورية سيجعل الجميع يضمن أنها ستقوم بمهامها بالكامل.

كانت الحكومة وافقت على قانون هيئة سلامة الغذاء، وسيتم رفعه لمجلس النواب، وهو قانون بدأ مناقشته منذ أكثر من 12 عاما لكنه لم يتم تفعيله نظرا لوجود تشابك بين 15 وزارة وهيئة.

الحكومة توافق على قانون هيئة سلامة الغذاء وتقرر إرساله للبرلمان

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مصر 365

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