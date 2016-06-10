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عودة حركة القطارات بالدقهلية بعد خروج قطار المنزلة عن القضبان

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عودة حركة القطارات بالدقهلية بعد خروج قطار المنزلة عن القضبان عودة حركة القطارات بالدقهلية بعد خروج قطار المنزلة عن القضبان
عادت حركة القطارات بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، إلى طبيعتها بعد تمكن الهيئة العامة لسكك حديد ، من رفع عربة القطار التى خرجت عن القضبان أمام قرية سلامون القماش بمركز المنصورة بعد خروجها عن القضبان.

وقد خرجت آخر عربة بالقطار رقم 207 والمتجه من المنصورة إلى المنزلة عن القضبان، بعد اعتقاد عامل "السيمافور" مرور القطار بالكامل، وقيامه بتحويل السكة، مما تسبب فى خروج العربة.

وقال مصدر أمنى إنه لا توجد أى خسائر مادية أو بشرية، مشيرا إلى أنه تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة القطارات مرة أخرى.

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

استغاثات لانقطاع المياه عن مناطق بمحافظات البحيرة والدقهلية وأسيوط والمنيا
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مصر 365

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