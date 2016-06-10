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معاق يعرض «كليته» للبيع للانفاق على زوجته وأطفاله: «خايف على ولادي من التشرد»

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المواطن محمد عبد السلام الذي يريد بيع كليته

المواطن محمد عبد السلام

قام مواطن بعرض كليته للبيع وطلب مشتري لها، من خلال بوست نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، حيث أوضح أنه معاق وأب لـ3 أطفال إحداهن طفلة تعاني من ضمور في المخ، وزوجته لا تعمل، وأنهم ليس لديهم دخل ثابت أو مصدر رزق يعيشون منه.

وقال “عبدالسلام”، لـ”أونا”، إنه يبلغ من العمر 35 عام ويعاني من إعاقة عبارة عن “انحناء في العمود الفقري” تمنعه من العمل، وأنه أقدم على خطوة عرض كليته للبيع بعدما ضاقت به السبل وخوفًا على أطفاله من التشرد لعدم وجود أي مصدر دخل لهم.

وكتب المواطن في إعلانه الذي نشره عبر “فيسبوك” قائلاً: “أنا عاوز أبيع كليتي وعاوز مشتري.. الموضوع أنا أب وأعول أسرة مكونة من 4 أفراد، زوجة و3 أطفال، منهم 2 في التعليم، وطفلة آخرى تعاني من ضمور في المخ بالإضافة إلى أنني معاق منذ مولدي، والزوجة ربة منزل لا تعمل، وأعيش أنا وأفراد أسرتي في شقة بالإيجار، الرجاء من سيادتكم إصدار أمر باتخاذ الازم نحو أفراد أسرتي، علما بأنه لا يوجد لنا دخل ثابت أو أي مورد نعيش منه والتدخل السريع لانقاذ أسرة على وشك الانهيار وانقاذ أبناء صغار ولكم جزيل الشكر..محمد عبدالسلام محمد، من الشرقية مركز بلبيس، مواطن مصري معاق عاوز أبيع كليتي عشان أنقذ بناتي من التشرد”.

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