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أخبار السودان.. مصرع وإصابة 46 شخصا فى حادث مرورى

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أخبار السودان.. مصرع وإصابة 46 شخصا فى حادث مرورى أخبار السودان.. مصرع وإصابة 46 شخصا فى حادث مرورى
لقى 32 شخصا مصرعهم، وأصيب 14 أخرون بجروح متفاوتة، فى حادث مرورى مروع بين شاحنة وقود، وأتوبيس سياحى كان يقل معتمرون من الخرطوم إلى ميناء بورتسودان بولاية البحر الأحمر السودانية.

وأفاد مصدر أمنى سودانى اليوم الجمعة، بأن أن الاتوبيس السياحى كان يسير بطريق "هيا-عطبرة" بطريق بورتسودان، حين اصطدم بشاحنة الوقود التى كانت تسير فى الاتجاه المعاكس، وعزا سبب الحادث للسرعة الزائدة ورعونة السائقين.

وأشار إلى انه تم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات والوحدات الاسعافية القريبة من موقع الحادث، لافتا إلى أن حالات الجرحى تتفاوت بين الحرجة والمستقرة.

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