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وزير الدفاع: نتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر

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وزير الدفاع يتوسط مقاتلي الوحدات الخاصة

وزير الدفاع يتوسط مقاتلي الوحدات الخاصة

أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والإستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود .

وأوضح وزير الدفاع، خلال بيان نشره المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير على صفحته بموقع “فيس بوك” اليوم الجمعة، أن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التى لا تلين ماضون فى أداء المهام المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن والتصدى لكل من يحاول إستباحة أرض مصر وسيادته.

جاء ذلك خلال مشاركة القائد العام رجال الوحدات الخاصة تناول الإفطار ولقاءه بعدد من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلى وحدات الصاعقة والمظلات أمس الخميس.

وأشاد القائد العام بالدور البطولى لرجال الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات الذين يواصلون الليل بالنهار ويثبتون كل يوم أنهم على قدر المسئولية التى يحملون أمانتها برغم كل المصاعب والتحديات، مقدمًا التحية لشهداء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم خلال المواجهات المستمرة مع قوى التطرف والإرهاب ، مؤكداً العقيدة القتالية والإيمانية الخالصة لأبناء القوات المسلحة فهم خير أجناد الأرض وخط الدفاع الأول عن مقدرات الشعب المصرى العظيم .

وأشار إلى أن مقاتلوا الوحدات الخاصة هم أحد الروافد القوية للقوات المسلحة التى تبعث على الإطمئنان والرضا بعطائهم الممتد وما يبذلونه من جهود للحفاظ على كفائتهم وإستعدادهم القتالى والوصول بها إلى المستوى الذى يحقق أهداف القوات المسلحة ويدعم قدرتها على حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات .

وأشاد وزير الدفاع بما نفذه مقاتلوا الوحدات الخاصة من عمليات ناجحة لتصفية البؤر والأوكار الإرهابية خلال مراحل عملية ” حق الشهيد”، موضحًا أن ما قدمه رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل طوال الفترة الماضية من بطولات وتضحيات وإنحياز كامل للشعب المصرى وتأمين إرادته وتطلعه لبناء دولة ديمقراطية قوية سيظل مبعث فخر وتقدير تذكره الأجيال على مر العصور، مؤكداً أن لمصر جيشاً قوياً قادراً على حمايتها ويصون عزتها وكرامة شعبها العظيم .

وأدار القائد العام حواراً مع مقاتلى الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات تناول خلاله تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أن ما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية وإنجازات متلاحقة خلال الفترة الماضية على الصعيدين داخلياً وخارجياً أعادت الثقة فى نمو الإقتصاد المصرى وإستعادة الأمن والإستقرار فى كافة ربوع مصر .

وكرم القائد العام، المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم فى الدفاع عن الوطن والوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة البدنية والقتالية .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة .

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