دي خيا: أتليتكو استحق لقب الأبطال أكثر من ريال مدريد

قال ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد إن فريقه السابق أتليتكو مدريد كان يستحق التتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب جاره اللدود ريال مدريد.

وصرح حارس إسبانيا لصحيفة آس قائلا:"أتليتكو أطاح بمنافسين معقدين جدا، ربما استحق الفوز بالبطولة أكثر من ريال مدريد".

وأضاف "أتليتكو عانى كثيرا في السنوات الأخيرة. لم يحظ بالحظ الذي استحقه، لكن عليهم الاستمرار في الإيمان بالنادي والفريق".

وتابع "أتليتكو فريق مقاتل، لقد أعطاني كل شيء".

وخسر فريق دي خيا السابق نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام ريال مدريد بركلات الترجيح ليكون ذلك النهائي هو الثاني خلال 3 سنوات الذي لا يفوز به الفريق المدريدي.