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رونالدو: أنا اللاعب الأفضل في أخر 20 سنة

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رونالدو: أنا اللاعب الأفضل في أخر 20 سنة رونالدو: أنا اللاعب الأفضل في أخر 20 سنة

ردا على سؤال أين تصنف نفسك بين نجوم كرة القدم في أخر 20 سنة، أجاب كريستيانو رونالدو قائلا:"نظرا لما حققته، أنا أفضل من كثيرين".

كان ذلك جواب رونالدو في حواره مع مجلة أونديتشي الإيطالية، نجم ريال مدريد يضع نفسه على قمة حقبة كبيرة من الزمان شهدت عمالقة مثل رونالدو وزين الدين زيدان وليونيل ميسي وأخرين.

وتابع "اللاعب الأفضل يؤثر في الرياضة التي يلعبها، أعتقد أنني قمت بتأثير كبير. عندما تركض أسرع وتقفز أعلى من الباقين، تستمر بنفس القوة والرشاقة، وقتها تكون موهبتك مؤثرة كما يجب أن تكون".

وأردف "لقد عملت بجهد كبير لكي أصل إلى هذا المستوى، وسأستمر للحفاظ على مكانتي".

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فيديو اليوم السابع