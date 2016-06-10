"الشباب والرياضة" بالقليوبية: نشارك بعدد كبير من الفرق بمسابقات كرة القدم

أكد محسن الحملاوى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المديرية ستشارك فى بطولة خماسيات كرة القدم التى تنظمها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع بنك مصر ، والتى تنطلق يوم 11 يونيه الجارى الموافق 6 رمضان، وتستمر حتى نهاية الشهر.

وأوضح الحملاوى أن المديرية ستشارك بـ"12" فريق من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وتقام المباريات لمحافظات القاهرة الكبرى "القاهرة – الجيزة – القليوبية " فى التاسعة من مساء كل يوم بمركز شباب إمبابة، ثم تجرى التصفيات النهائية لتحديد الفائز بالمركز الأول لمحافظات القاهرة الكبرى، ليشارك مع أوائل المجموعات على مستوى الجمهورية ويحصل الفائز على مستوى الجمهورية على جائزة مالية قدرها "45" ألف جنيه.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية ستشارك أيضا بـ"16" فريقا على مستوى المحافظة فى بطولة خماسيات كرة القدم التى تنطلق يوم "13" يونية الجارى وحتى نهاية شهر رمضان بساحة انتظار السيارات باستاد القاهرة لمحافظات القاهرة الكبرى"القاهرة – الجيزة – القليوبية".

من جانبه أوضح شحات محمد خلفاوى مدير إدارة الشباب بالمديرية ، أنه تم ترشيح الفرق المشاركة فى بطولات خماسيات كرة القدم سالفة الذكر من المراكز المتميزة بالقليوبية مشيرا أن المديرية ستشارك بـ"10" مراكز شباب فى بطولة الشطرنج التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة خلال شهر رمضان وذلك بواقع 5 مراكز من المدن و5 من القرى.

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