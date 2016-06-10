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بالصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان افتتاح مسجد الإذاعة

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شهد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية مراسم افتتاح مسجد الإذاعة والتليفزيون الذى أقيم على مساحة 180 مترا مربعا بمقر إذاعة وتليفزيون القناة، والذى تم بناؤه وتجهيزه بالكامل بالجهود الذاتية.

ورافق المحافظ كل من اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظ، والأمير أبو زيد القائم بأعمال السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والنواب أشرف عمارة وعصام منسى وأحمد بدران البعلى وأحمد سعيد شعيب نواب البرلمان، وبحضور فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف وعدد من قيادات الأوقاف وعدد كبير من القيادات التنفيذية.

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

محافظ الإسماعيلية يؤكد أهمية دعم جمعية رعاية الطلبة ومساندتها لتفعيل دورها
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