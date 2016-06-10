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الأهلي: قادرون على تعويض فتحي والسعيد

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الأهلي: قادرون على تعويض فتحي والسعيد الأهلي: قادرون على تعويض فتحي والسعيد

قال محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب المساعد في الأهلي إن الفريق يمتلك البديل الكفء القادر على تعويض غياب الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي في مباراة الدوري المقبلة.

وصرح عظيمة للصحفيين قائلا:"فقدان اللاعبان خسارة كبيرة لأنهما من العناصر الهامة والمؤثرة، لكن الأهلي يمتلك البديل الجاهز".

وأضاف "لا يوجد لاعب أساسي وأخر احتياطي في الأهلي، الكل على مستوى واحد. الجهاز الفني سيحسم خلال أيام البديلين المناسبين".

وتلقى فتحي البطاقة الصفراء في مواجهة الداخلية الخميس - التي حسمها الأهلي 2-صفر - ليغيب عن المباراة المقبلة ضد المصري بسبب الإيقاف.

بينما أصيب السعيد في كرة مشتركة مع مدافع الداخلية ليغادر الملعب قبل أن يشير الأهلي إلى غيابه عن ما تبقى من الموسم.

وتابع عظيمة "التتويج بالدوري اقترب كثيرا بعد الفوز على الداخلية، لكن البطولة لم تحسم بعد وهو ما يشدد عليه الجهاز الفني عقب كل مباراة".

وأردف "نركز الآن على لقاء المصري الذي يقدم موسما جيدا".

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