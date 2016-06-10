انتقالات في الجول - الغندور: أُرشح لاعبين للقيام بدور ' حسام غالي ' في الزمالك

هل يحتاج وسط الزمالك إلى التدعيم؟ سؤال وجهه FilGoal.com إلى نجم القلعة البيضاء السابق خالد الغندور.

وأجاب "بندق" قائلا:"الفريق بحاجة إلى لاعب بقيمة وقدر حسام غالي قائد الأهلي".

وأضاف "لاعب بإمكانه قيادة الفريق بأكمله".

وتابع "أرشح مثلا صلاح ريكو لاعب اتحاد الشرطة، أو صلاح عاشور نجم إنبي".

يعتمد الزمالك بصفة أساسية في وسط ملعبه على طارق حامد، ويتناوب الثلاثي أحمد توفيق ومعروف يوسف وإبراهيم عبد الخالق على مساندته في مركزي الوسط الآخرين.

وكان مرتضى منصور رئيسه قد أكد أن إبراهيم صلاح سيعود فورا للفريق عقب انتهاء إعارته لسموحة، فوسط ملعب الزمالك يتأثر كثيرا إذا غاب طارق حامد.

ويفاوض الزمالك صلاح ريكو منذ فترة، فلقد أكد اللاعب نفسه أن انتقاله للفريق أصبح محسوما، إلا أن إدارة ناديه نفت ذلك. (طالع التفاصيل)

ويشغل ريكو في الشرطة مركز لاعب الوسط الارتكاز مما يتيح له الزيادة الهجومية، فهو هداف الفريق بـ6 أهداف في الدوري. أما عاشور، فهو مهاجم بالأساس ويشغل أحيانا مركز صانع الألعاب أو الجناح.

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