صور.. الجامعة الروسية تنظم أول حفل افطار جماعي خيري لطلابها

شهدت الجامعة المصرية الروسية، أمس الخميس، حفل إفطار جماعى خيري, نظمه إتحاد الطلاب بالجامعة بحضور ما يقرب من 1000 طالبا داخل الجامعة، وذلك بمشاركة الدكتور شريف حلمي رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس ..

وقال محمد الشرقاوي المستشار الاعلامي للجامعة, أن الحفل تضمن عدة فقرات ترفيهية وفقرات من الإنشاد الدينى, مشيراً إلى أنه شهد حمله للتبرع من الطلاب بالتعاون مع شباب “ومن أحياها” بالجامعة لعمل شنط رمضان وتوزيعها علي الفقراء.

وأكد الدكتور شريف حلمي رئيس الجامعة, أنه حرص علي تناول وجبة الإفطار مع الطلاب, وذلك وسط جو من الحب والمشاركة من قيادات الجامعة لهم, مشيراً الي أن العملية التعليمية لا تؤتى ثمارها إلا بالمشاركة فى كافة أنشطتهم والعمل على تذليل العقبات التى تواجههم .