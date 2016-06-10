التفاصيل الكاملة لمصرع وإصابة 20 طفل في انقلاب أتوبيس كنيسة العذراء على طريق الإسماعيلية

لقى 3 أطفال مصرعهم وأصيب 17 آخرين، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم أتوبيس رحلات تابع لكنيسة العذراء مع سيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية الصحراوى.

وقال القس أندراوس سمير، أحد رعاة كنيسة السيدة العذراء بعزبة النخل، إن أتوبيس رحلات كان يقل عددًا من أطفال مدارس الأحد لقضاء يوم روحي بالعبور، تعرض لحادث سير أمام جامعة مصر، بعدما توقفت أمامه فجأة سيارة ملاكي، مما أدى لاختلال عجلة القيادة وانقلابه.

وأضاف القس أندراوس، في تصريحات له اليوم ، أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أطفال، وإصابة نحو17 طفلا.

وأوضح أن الأطفال المصابين وزعوا على مستشفى السلام، والمركز الطبي العالمي، مؤكدًا متابعته لإجراءات إسعاف الأطفال ونقل جثامين الضحايا.

وتابع: “إن سائق السيارة الملاكي تم التحفظ عليه، وبعد تحرير المحاضر الرسمية أحيل للنيابة للتحقيق في الواقعة”.