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المتحدث العسكري: تدمير نفقين بسيناء وإحباط تهريب كمية ضخمة من الحشيش بالسلوم

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المتهمون مع المضبوطات

المتهمون مع المضبوطات

واصل رجال حرس الحدود نشاطهم بكل إصرار وعزيمة فى التصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .

وقال العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة، في بيان نشره على صفحته اليوم الجمعة، إن قوات حرس الحدود بالجيش الثانى الميدانى، بالتعاون مع المهندسين العسكريين، تمكنت من إكتشاف وتدمير نفقين جديدين على الشريط الحدودى بشمال سيناء، وتم ضبط 6 عربات محملة بـ1323 قاروصة سجائر مهربة، وضبط 53400 قرص ترامادول، كما تم ضبط عربة ملاكى بداخلها 13 لفافة بانجو بوزن 12 كجم، وضبط قطعتى حشيش بوزن كيلو جرام بمنطقة معدية نمرة 6، وضبط عربتين محملتين بـ21 لفافة بانجو بوزن 9.9 كجم، و13 كيس حشيش بوزن 6.5 كجم، و4 قوالب أفيون، بمنطقة معدية سرابيوم.

كما نجحت عناصر حرس الحدود بالجيش الثالث الميدانى، من ضبط ميكروباص به 6 كجم حشيش، وكجم أفيون بمنطقة النفق شرق.

كما تمكنت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الشمالية العسكرية بمنطقة البرلس، وفى مجال المحافظة على الثروة السمكية والحد من الصيد الجائر، من ضبط عربة ربع نقل محملة بـ2000 وحدة زريعة، كما تم ضبط 124 شخص فى عمليات هجرة غير شرعية “52 مصرى – 27 إثيوبى – 21 صومالى – 12يمنى – 10 سودانى – 4 إريترى – 1 من جزر القمر – 1 من ليبريا – 1 من جامبيا”.

وتم ضبط مركب صيد بمنطقة رشيد وعلى متنها 267 شخصا فى هجرة غير شرعية من جنسيات مختلفة “24 مصرى – 64 سودانى – 71 جزر القمر – 50 صومالى – 37 أثيوبى– 21ى إريترى”.

وبمنطقة الإسكندرية تم ضبط 54 حالة هجرة غير شرعية “36 مصرى – 13 إثيوبى”، وكذلك ضبط فلوكة بها 3 أشخاص مصريين.

وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية، نجحت القوات البحرية بالتنسيق مع عناصر حرس الحدود بمنطقة السلوم، فى ضبط يخت وعليه 4 أشخاص لبنانيين، وبتفتيشه تم العثور على 95 شنطة سوداء متوسطة الحجم بداخلها 2100 كجم حشيش، و885000 قرص كيتاجون، كما تم ضبط 121 شخصا من جنسيات مختلفة “86 مصرى – 34 سودانى – وشخص ليبى”.

وبمنطقة بحر الرمال الأعظم، تم ضبط 4 عربات تويوتا لاند كروزر بدون لوحات معدنية، وبمنطقة رأس الحكمة، تم ضبط 3 عربات بها 4000 قاروصة سجائر.

وفى صعيد تمكنت قوات حرس الحدود بمنطقة البويطى، من ضبط عربتى تويوتا لاند كروزر بدون لوحات معدنية، و4 أشخاص مصريين، و126 كرتونة بداخلها 6300 قاروصة سجائر، وفى أبو رماد تم ضبط عربة ربع نقل بها جهازى كشف عن المعادن تستخدم فى أعمال البحث والتنقيب عن الذهب، وفى الواحات تم ضبط عربة تويوتا لاند كروزر بدون لوحات معدنية، محملة بـ20 جوال حشيش بوزن 500 كجم.

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