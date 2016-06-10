بالصور.. محافظة سوهاج توزع7 آلاف كرتونة رمضانية بالقرى الأكثر احتياجاً

أعلن أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج توزيع 7 آلاف كرتونة رمضانية مجانية لأبناء المحافظة بالقرى الأكثر احتياجا فى مراكز سوهاج المختلفة، دعما من جهاز المخابرات العامة.

وقدم المحافظ شكره لجهاز المخابرات العامة والقائمين عليه، موجها إليهم التحية والتقدير على اهتمامهم بأهالى وأبناء محافظة سوهاج من محدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية، وخاصة بالقرى الأكثر احتياجا خلال الشهر الفضيل.

>وقال بيان للمحافظة اليوم، إنه من المقرر توزيع 750 كرتونة بقرى "القطنة ـ نزلة الدويك ـ قرية التحرير" التابعة لمركز ومدينة طما، و750 كرتونة بقرى "الشيخ زين الدين ـ والسوالم ـ والسوق البراني" بمركز ومدينة طهطا، وكذلك عدد 750 كرتونة بقرى "بنى هلال ـ الحريدية ـ الجزازرة" بمركز ومدينة المراغة.

وتشمل القائمة أيضا توزيع 750 كرتونة بقرى "القرامطة غرب ـ نجع حمد" بمركز ومدينة سوهاج ، و650 كرتونة بقرى "الحرادنة ـ بنى واصل" بمركز ومدينة ساقلتة، و750 كرتونة بقرى ـ"العيسوية شرق ـ الكولا ـ نجوع نيدة" بمركز ومدينة اخميم، بالإضافة إلى و750 كرتونة بقرى "بنى عيش ـ الجواهين ـ الغباش" بمركز ومدينة جرجا، و1200 كرتونة لجمعية عمر بن عبد العزيز بمركز ومدينة جهينة، و650 كرتونة لجمعية الزوك بمركز ومدينة المنشاة.

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