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محافظ المنوفية يفتتح مسجد المساعى بقويسنا بتكلفة 7 ملايين جنيه

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محافظ المنوفية يفتتح مسجد المساعى بقويسنا بتكلفة 7 ملايين جنيه محافظ المنوفية يفتتح مسجد المساعى بقويسنا بتكلفة 7 ملايين جنيه
افتتح اليوم الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، مسجد المساعى بمدينة قويسنا بحضور اللواء عبد السلام عبد البارى رئيس مجلس مركز ومدينة قويسنا، والشيخ رمضان السبكى مدير عام الدعوة بأوقاف المنوفية وبعض شيوخ الأزهر، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية وجمع غفير من أهالى المدينة.

وافتتح خطبة الجمعة الشيخ أبو المجد غباشى إمام وخطيب المسجد، الذى بارك للأهالى افتتاح المسجد الجديد ووجه لهم الشكر لإنجاز العمل بالمسجد فى وقت قياسى، وتحدث خلال الخطبة عن العمل فى سبيل نهضة الأمة ونظرة الإسلام للعمل وصلة العمل بالإيمان وأن الله سبحانه وتعالى يحب اليد التى تعمل وتقدم الخير لنفسها ولوطنها ودينها.

من جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بمباركة سكان وأهالى مدينة قويسنا افتتاح المسجد الجديد، وأشاد بتكاتف الأهالى فى إتمام هذا العمل، داعيا المولى تعالى أن يتمم البركة فى الجامع ويضاعف لهم الأجر والثواب، وخاصة أنها الجمعة الأولى بشهر رمضان، وأكد أن هذا المسجد ليس فخراً لأبناء قويسنا فقط ولكن لأبناء المنوفية بأكمالها.

يذكر أن مسجد المساعى قد تم إحلاله وتجديده بعد أن كانت مساحته 350 متراً ليصبح الآن على مساحه 1000 متر بتكلفة قدرها 7 ملايين جنيه بالجهود الذاتية فى زمن قياسى سنة وشهر و14 يوماً، والمسجد عبارة عن ثلاثة أدوار، الأرضى منها يتكون من الحمامات على مساحة 300 متر، ومصلى سيدات على مساحه 700 متر، والطابق الثانى عبارة عن مصلى للرجال بمساحة 1000 متر ويحتوى المسجد على 3 قباب ويتوسطه صحن كبير، وتبلغ ارتفاع المئذنة حوالى 55 مترا.

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