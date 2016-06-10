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أمين مستقبل وطن بـ"الدقهلية" يعتذر عن منصبه.. والحزب يبحث عن بديل

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أمين مستقبل وطن بـ"الدقهلية" يعتذر عن منصبه.. والحزب يبحث عن بديل أمين مستقبل وطن بـ"الدقهلية" يعتذر عن منصبه.. والحزب يبحث عن بديل
أعلن الدكتور مدحت الفيومى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، ونائب رئيس الغرفة التجارية، اعتذاره عن منصبه كأمين عام للحزب بالمحافظة، وذلك بسبب عدم تفرغه وانشغاله التام بعمله وبدوره فى الغرفة التجارية، متمنيًا التوفيق للحزب وقياداته فى كافة أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد صبرى، أمين التنظيم والمتحدث الرسمى لحزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع"، إن اعتذار الدكتور مدحت الفيومى، عن موقعه التنظيمى فى الحزب جاء بسبب انشغاله بعمله فى الغرفة التجارية بالدقهلية، الأمر الذى وجد فيه صعوبة الجمع بين العمل الحزبى وأعماله الخاصة، فى ظل استعدادات الحزب لانتخابات المحليات.

وأوضح أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، أنه سيتم إعادة هيكلة هيئة مكتب أمانة الحزب بالدقهلية، باختيار أمين عام جديد، وإجراء تغييرات طفيفة على عضويات هيئة المكتب، مشيرًا إلى أنه بنسبة كبيرة لن يكون هناك تغييرات فى أمانات الأقسام والمراكز التى تستمر فى القيام بأعمالها من جمع استمارات العضوية والترشيحات لانتخابات المحليات.


>الاستقالات تضرب "مستقبل وطن".. خروج 3 قيادات بعد إعلانهم الانشغال بتأسيس كيانات جديدة.. "منظور" يتفرغ لجمعية "من أجل مصر".. و"مروان يونس" يستعد لتأسيس مشروع سياسى.. والحزب: "نجهز بدلاءهم" الأربعاء، 08 يونيو 2016 - 04:31 ص

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