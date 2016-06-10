أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أغنية " يا ليلة عودي تاني " للكينج محمد منير كان نفسي أغنيها -
تع اشرب شاي - غادة عادل لـ حميد الشاعري ... هتعمل فيلم سينما تاني " نفسي ومنى عيني " -
فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي -
الزمالك يواصل السقوط أمام إنبي بثنائية -
شاهد.. انفعال مرتضى منصور بعد هدف إنبي الثاني في الزمالك -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار العراق.. طيران التحالف يدمر سيارات مفخخة لداعش بالفلوجة

Google+ Print
أخبار العراق.. طيران التحالف يدمر سيارات مفخخة لداعش بالفلوجة أخبار العراق.. طيران التحالف يدمر سيارات مفخخة لداعش بالفلوجة
قصف طيران التحالف الدولى، عددا من السيارات المفخخة يقودها انتحاريون قبل وصولها إلى مواقع القوات العراقية اليوم الجمعة جنوبى مدينة الفلوجة شرقى الأنبار.

وذكر مصدر عسكرى أن عددا من العجلات المفخخة تم تدميرها بقصف جوى فى منطقة دور الاطباء بحى "جبيل" جنوبى الفلوجة؛ ما أسفر عن تدميرها وقتل من كانوا فيها من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى .

وأشار إلى أن التنظيم دفع بالسيارات المفخخة باتجاه القوات العراقية لعرقلة تقدمها، لافتا إلى أن الاشتباكات بين قوات "مكافحة الإرهاب" ومسلحى التنظيم تدور على مشارف دور الأطباء فى حى "جبيل".

على صعيد آخر، رفض المتحدث باسم التحالف الدولى المناهض لداعش كريس جارفر تأكيد أنباء ترددت عن إصابة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى فى غارات جوية للتحالف مؤخراً.. وقال جارفر، فى تصريح صحفى اليوم، اطلعت على التقارير التى تشير إلى إصابة البغدادي، واستدرك" لكن ليس لدى ما يؤكد ذلك فى الوقت الراهن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365