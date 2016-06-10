أخبار العراق.. طيران التحالف يدمر سيارات مفخخة لداعش بالفلوجة

قصف طيران التحالف الدولى، عددا من السيارات المفخخة يقودها انتحاريون قبل وصولها إلى مواقع القوات العراقية اليوم الجمعة جنوبى مدينة الفلوجة شرقى الأنبار.

وذكر مصدر عسكرى أن عددا من العجلات المفخخة تم تدميرها بقصف جوى فى منطقة دور الاطباء بحى "جبيل" جنوبى الفلوجة؛ ما أسفر عن تدميرها وقتل من كانوا فيها من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى .

وأشار إلى أن التنظيم دفع بالسيارات المفخخة باتجاه القوات العراقية لعرقلة تقدمها، لافتا إلى أن الاشتباكات بين قوات "مكافحة الإرهاب" ومسلحى التنظيم تدور على مشارف دور الأطباء فى حى "جبيل".

على صعيد آخر، رفض المتحدث باسم التحالف الدولى المناهض لداعش كريس جارفر تأكيد أنباء ترددت عن إصابة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى فى غارات جوية للتحالف مؤخراً.. وقال جارفر، فى تصريح صحفى اليوم، اطلعت على التقارير التى تشير إلى إصابة البغدادي، واستدرك" لكن ليس لدى ما يؤكد ذلك فى الوقت الراهن".