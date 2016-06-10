كارينا كابور تخرج عن صمتها حول حملها

خرجت نجمة بوليوود كارينا كابور Kareena Kapoor عن صمتها بشأن حملها من زوجها النجم سيف علي خان Saif Ali Khan، نافيةً خبر الحمل، مع العلم أنها تتمنى أن تصبح أمّاً كغيرها من النساء.

وكانت كارينا محطّ أنظار جمهورها ومواقع التواصل الاجتماعي، الذين توقعوا خبر حملها، بعد سفرها في إجازة للاستجمام في لندن، الأسبوع الماضي.

كارينا نفت خبر حملها في مقابلة صحافية، أجرتها مع "IndianExpress.com"، موضحةً كل الغموض بالقول: "الله وحده يعلم متى يرسل لي طفلي، لكنني حتى الساعة لست حاملاً، ولا شيء أقوله زيادة على ذلك حول هذا الموضوع."

وأضافت كارينا: "كل هذه التمنيات والانتظار من المحبين والجمهور لأكون حاملاً، أقول لهم إنه لديّ الكثير من الأطفال في هذا العالم هم أولادي، وأشكر الجميع على اهتمامهم ومحبتهم."

يذكر أن كارينا وسيف علي اللذين تزوّجا في أكتوبر عام 2012، قررا عدم الإنجاب قبل سنتين، بسبب انشغالهما بالأعمال الفنية.

كارينا كابور تحلم بالأمومة