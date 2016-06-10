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محمد الشهري يعاتب mbc ويكشف سبب إبعاده عن "حروف وألوف"

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الجمعة 10-06-2016 14:13

كشف الإعلامي السعودي محمد الشهري سر ابتعاده عن تقديم برنامج "حروف وألوف" الذي يعرض على شاشة mbc في رمضان، موضحاً أن الأمر تمّ بناءً على قرار من الـ mbc، وأعرب عن احترامه وتقديره لهذا القرار خاصة وأن mbc صاحبة الفضل في تقديمه للجمهور وشهرته حسب تعبيره، متمنياً التوفيق للفنان طارق الحربي الذي يقدم البرنامج هذا العام.
ونفى الشهري ما تم نشره في بعض المجلات ووسائل الإعلام من أنه هو من ترك البرنامج كاستراحة له بعد عمل سنوات متواصلة.

وقال الشهري في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "أحمدالله أنني استطعت خلال 11 عاماً في "حروف وألوف" تقديم ما يرضيني ويرضي جمهوري الكبير، الذي تفاعل مع الأمر وتضج حساباتي على التواصل الاجتماعي بحب وافتقاد الجمهور لي في الشهر الكريم. وما يثلج صدري أنني تركت البرنامج وهو في قمة نجاحه، وحصدت كنزا كبيرا جداً وهو محبة وعشق الجمهور العربي من المشرق للمغرب".

وأكد أنه لم يتم أي تفاهم مع mbc بخصوص استبعاده ولكنه فوجىء بإبعاده، مبيناً أنه حقّق نجاحات كبيرة في المواسم الماضية وحتى الموسم الأخير الذي حصد الكثير من الجوائز والتكريمات ومنها جائزة أفضل مقدم برامج مسابقات وأفضل برنامج من مجلة "سيدتي" رمضان الماضي.

وأبدى محمد الشهري عتبه على mbc قائلاً: "كان من المفروض وmbc تحتفل بـ 25 عاماً على ظهورها أن احتفل معهم في رمضان هذا العام بتلك المناسبة ومن ثم أودع جمهوري العربي في "حروف وألوف" بشكل لائق على أن يتم عمل برنامج جديد خصيصاً لطارق الحربي بعد ذلك".

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