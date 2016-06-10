بالفيديو: الناقد طارق الشناوي يشن هجوما غير مسبوق على محمد منير

وجه الناقد الفني الكبير طارق الشناوي هجوماً غير مسبوق على المطرب الكبير محمد منير بسبب الأداء السيء في مسلسل "المغني"، وتدخله في السيناريو لإظهار نفسه وكأنه رجل لا يخطئ، مؤكدا أن منير لم يدرك الفارق بين الشخصية الدرامية وبين رؤيته لنفسه.

الشناوي حل ضيفاً على برنامج "حكايات فنية" المذاع عبر فضائية سي بي سي إكسترا وأكد أن محمد منير أراد تقديم عمل مميز في أول بطولة له، ولكنه تسبب في خطأ كبير بالعمل الدرامي لأنه تمت كتابته برؤيته، فهناك فرق بين تقديم شخصية درامية أو يقدم الفنان نفسه.

أضاف: منير يقدم نفسه في مسلسل "المغني"، كأنه يقول أنا جميل محصلتش أنا معطاء، والحلقات الأولى تسير على نفس الوتيرة، ومن الممكن أن تتوافر هذه الصفات الأخلاقية في الكينج وأفضل منها ولكن لا يمكن تقديمها بهذا الشكل، فهو لا يعرف التمثيل وليس لديه هذه الموهبة، حتى عندما عمل مع المخرج العالمي يوسف شاهين، كان الأخير يتعمد عدم توريطه في التمثيل.

كما اشار إلى أن فرص مشاهدة المسلسل لا زالت حاضرة بسبب انتظار جمهور منير للأغنيات الجديدة، أما هواة الحبكة الدرامية والتمثيل، فسيبحثون عن عمل درامي آخر لمتابعته.

شاهدوا هجوم طارق الشناوي على محمد منير