بعد تصنيف مسلسلها للكبار فقط: من يدافع عن غادة عبد الرازق؟

في تطبيق هو الأول من نوعه لمعايير التصنيف العمري على الدراما التلفزيونية، فرضت الرقابة المصرية على صناع مسلسل "الخانكة" للنجمة غادة عبد الرازق، وضع إشارة لعدم جواز مشاهدة الأطفال أقل من 16 سنة لحلقات العمل الملىء بمشاهد التحرش وعبارات السب، رغم أنه يتناول قضايا طلاب المدارس، وهو ما استدعى صدور بيان عاجل من الشركة المنتجة للدفاع عن نجمتهم خاصة وأنها نالت التصنيف نفسه أثناء عرض أحدث أفلامها "اللي اختشوا ماتوا".

شركة "سلى ميديا" للمنتجة مها سليم أصدرت بياناً رسمياً أكدت فيه أن الفنانة غادة عبد الرازق تخوض معركة القضايا المسكوت عنها في مسلسلها "الخانكة" الذى يعرض على قناة النهار، وتقدم تفاصيل الجانب المظلم من علاقة الطالب بمعلمه، وكيفية تربية أبنائنا، وأن المبادئ والأخلاق هي العامل الأساسى في تربية الصغار خاصة أن الحياة تتطور بشكل كبير.

وأضاف البيان أن غادة عبد الرازق تقدم عملآ جريئاً ونفسي ومجتمعي في نفس الوقت، وتسرد حكايات واقعية من مجتمعاتنا، حيث تتعرض غادة إلى قضية الكل يهرب من تفجيرها وهي قضية طفل أو شاب في الثانوية يرى الرغبة في معلمته ويرى أن كل شيء مباح له طالما أن هذا الشيء يقدر على امتلاكه.

وأكدت المنتجة مها سليم أن مسلسل "الخانكة" ما هو إلا رسالة إلى المجتمع بمحاولة إفاقه من الخلل الذي يتعرض له أبناءنا وحياتنا من فكرة المبادىء والأخلاق، وأن زرع التربية والدين والمبادئ في أطفالنا منذ طفولتهم يبعدهم عن فكرة الشر مهما كانت الحياة ميسرة لديهم».

تابعت: تتعرض غادة عبد الرازق إلى قضايا أخرى تمس الناس في المجتمع، حيث تعرض قضية الأخ الذي يأكل حق اخته في الميراث، وقضية خيانة الزوج الذي يخون زوجته رغم حبه لها، وتربية الأبناء الذي يشوبها الدلع وقضايا أخرى يسردها مسلسل في الحلقات الأخرى.

يشار أن مسلسل "الخانكة" بطولة غادة عبد الرازق، ماجد المصري، فتحي عبدالوهاب، انتصار، سميرة عبدالعزيز، ميرهان حسين، نهى العمروسي، نهال عنبر، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف محمود دسوقي، اخراج محمد جمعه، انتاج مها سليم.

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