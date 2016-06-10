هذه هي تعليقاتكم على مسلسل "هي ودافنشي" في رأيك بالـshow

من أجواء الشهر الكريم، ينطلق "سيدتي نت" في محطة يومية بعنوان رأيك بالـ"show" للتشارك مع قرائه ومتابعيه حول أبرز المسلسلات التي تعرض في الشهر الفضيل، بحيث يتحول القراء والمتابعون إلى نقاد، يعبرون عن آرائهم بشفافية وموضوعية عن الأعمال التي يشاهدونها، لتحفيز القيمين على تقديم الأفضل، ومن أجل الرقيّ بالدراما العربية إلى أعلى المستويات.

لذلك جمعنا تعليقاتكم الواردة على "سيدتي نت" حول مسلسل "هي ودافنشي" الذي يقوم ببطولته ليلى علوي وخالد الصاوي وكتابة محمد الحناوي وإخراج: عبد العزيز حشاد ونعرضها في ما يلي:



فما هو رأي الجمهور بمسلسل "هي ودافنشي" ؟

-وجية ياسرمحمد ابوعادي من مصر، اعتبر أنه مسلسل ممتاز، بل فوق الممتاز.

-إبراهيم محمد من مصر، قال "بالنسبة إلى القصة فهي رائعة وتحاكي مشاكل المجتمع المصري، من خلال فتاة تضيع بين التربية والمجتمع، وتظل أسيرة حيرتها بينهما. "هي ودافشني" أمتعنا باسلوبه.

-هنادي الزهيري من لبنان، قالت إن المسلسل يحكي قصة كل إمرأة تواجه المصاعب في حياتها. وتابعت "بداية مميزة".

-رجاء خوجلي من أبو ظبي انتقدت مسلسل "هي ودافنشي" قائلة "مسلسل ضعيف ولم يعجبني".

-هناء عبيد من السعودية، أكدت أنه مسلسل جميل وأداء الممثلة ليلى علوي فيه قوي، كما أنه هو عمل جديد ومختلف عن باقي المسلسلات التي تعرض في رمضان هذاالعام.

-نفوز فتحي رشيد منصور من نابلس أكدت " المسلسل أعجبني كثراً".

-فاتن عنبوسي من الرياض-السعودية، وصفت مسلسل "هي ودافنشي" بالأكثر من من رائع.

-أمل عبدالله من جدة- السعودية أكدت أن المسلسل ممتاز للغاية.

-هديل حرب من أبو ظبي قالت عن "هي ودافنشي" إنه مسلسل جميل جدا.

-أمل الغريسي من تونس أكدت أن المسلسل جميل وفكرته جديدة، وتجعلنا ننظر إلى الشخصيات بنظرة مختلفة، خاصة دور الفنان خالد الصاوي. لكن تمنيت ان تكون ثنائية ليلى علوي.

- حياة الدرويش من المغرب قالت " المسلسل جميل وقصته جيدة، ولقد أعجبتني ليلى علوي برشاقتها، كما أنها شكلت ثنائياً رائعاً مع خالد الصاوي. ليلى علوي متألقة دائماً وتقدم كل ما هو هادف وممتع للجمهور العربي".

-رنا ضو من لبنان أكدت " أنه عمل شيق. أنا أحب ليلى علوي. مبروك".

-محمد أحمد خليل من مصر اعتبرت أن المسلسل مثير للجدل، خاصة وأن فكرته وجميلة جداً، كما لفتني تفاعل ليلى علوي مع خالد الصاوي. المسلسل يبرز كيف أن الإنسان مخيرّ في الإختيار بين الخير والشر.

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