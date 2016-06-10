بوجبا: أريد أن أكون مثل رونالدو وهنري وزيدان ورونالدينيو مجتمعين

طموح بال حدود ذلك الذي يمتلكه النجم الفرنسي بول بوجبا، ففي حديثه مع شبكة إي.إس.بي.إن قال إنه يريد امتلاك مهارات نجوم عظماء مثل زين الدين زيدان ورونالدو وتييري هنري.

عبر بوجبا عن رغبته الكامنة في جمع كل القدرات الاستثنائية التي كان يمتلكها هؤلاء النجوم فقال:"أريد جمع قدرات رونالدو ورونالدينيو وليونيل ميسي وأندريس إنييستا، الكل. أنا مجد، كل هذه القدرات في لاعب واحد".

وأضاف "من وسط مدافع إلى وسط مهاجم إلى مهاجم. أريد الحصول على الفنيات من الجميع. أريد أن أصل للمستوى الذي أمتلك فيه كل شيء".

وتابع "أسجل الأهداف، أعطي تمريرات حاسمة، أقطع الكرات، أقوم بهذه الأشياء وأسعى للمزيد".

ويعتبر بوجبا نجم فرنسا ويوفنتوس أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الراهن، وهو ما يُصعب مهمة الأخير في الاحتفاظ به.