مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بـ«صحراوي سوهاج‎»

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم على طريق الصحراوي الغربي بمركز المنشاه بسوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغا من ضباط مركز شرطة المنشأة يفيد بوفاة ” م. أ. م. ع. ” سن 40 عامل ويقيم بقرية أولاد نصير بمركز سوهاج السيارة رقم 76615 ملاكي سوهاج إثر اختلال عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدامه بالسيارة رقم 105186 نقل المنيا قيادة” ج. ص. أ. “ سن 46 ويقيم بمركز العدوة ” المنيا “، وإصابة سائق النقل بكسر في فقرات الظهر.

تم نقل الجثة للمستشفي المركزي والمصاب لمستشفي سوهاج العام كما حدثت بعض التلفيات بالسيارتين بسؤال شقيق المتوفي ” محمود . أ. م. ع. ” سن 46 عامل ويقيم بمركز جهينة أيد ما جاء بالفحص ونفي الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2887 إداري المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة ​.​