تعرف على أسباب قلة الحيوانات المنوية عند رجال الجيل الحالى مقارنة بالسابقين

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أجرى مجموعة من الباحثين دراسات لتحديد السبب الدقيق وراء قلة عدد الحيوانات المنوية فى الرجال اليوم بالمقارنة مع رجال الجيل السابق.

كشفت بعض الدراسات أن معدلات الحيوانات المنوية تقل تقريبا حوالى 35% كل 10 سنوات، والسبب المسئول عن ذلك يمكن أن يكون نمط الحياة الجديدة أو النمط الغذائى، كما أظهرت دراسة أسبانية أجريت مؤخرا أن معدلات الحيوانات المنوية تنخفض سنويا بنسبة من 2 إلى 3% حتى فى الرجال الذين يزالون شباب.

وحسب التقرير أن تغير البيئة خلال الـ5 عقود الماضية، وتغير أنماط الحياة بشكل كبير وأيضا العادات الغذائية، حيث لعبت هذه التغيرات دورا كبيرا فى انخفاض الحيوانات المنوية عند الرجال.

ويوضح التقرير أسباب انخفاض معدلات الحيوانات المنوية عند الرجال، وتتضمن الآتى:

>بالنسبة للأشخاص المدخنين فقد تراجعت لديهم عدد الحيوانات المنوية بنسبة 15 فى المائة، ولكن الرجل الذى ولد لأم كانت تدخن بشكل كبير أثناء الحمل، فقد يواجه انخفاضا فى عدد الحيوانات المنوية قد تصل نسبته إلى 41 فى المائة.

أسلوب حياة الأم والحالة الصحية لها خلال فترة الحمل، قد تؤثر على عدد الحيوانات المنوية للابن.

ومن الأسباب التى أدت إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية ارتفاع معدلات السمنة فى الرجال والنساء، لأن الآباء الذين يعانون من السمنة المفرطة قد يلدون ذكورا يعانون من انخفاض نوعية الحيوانات المنوية.

المواد الكيميائية تلعب دورا كبيرا فى انخفاض عدد الحيوانات المنوية، حيث إن بعض المواد الكيميائية قد تمنع هرمون التستوستيرون، عندما تتعرض الأم إلى هذه المواد أثناء الحمل قد تواجه انخفاضا فى معدلات الخصوبة.

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