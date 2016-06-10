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اختبار جديد يمكنه الكشف عن مجموعة أمراض من نقطة دم واحدة

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اختبار جديد يمكنه الكشف عن مجموعة أمراض من نقطة دم واحدة اختبار جديد يمكنه الكشف عن مجموعة أمراض من نقطة دم واحدة
تمكن فريق من العلماء بجامعة بيتسبيرج الأمريكية، من تطوير اختبار دم جديد يتمتع بالقدرة على اكتشاف وتشخيص عدد كبير من الأمراض الخطيرة والقاتلة باستخدام نقطة دم واحدة، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية.

وأكد الباحثون أن الاختبار الجديد يتمتع بالقدرة على تشخيص السرطان ومرض السكر والتصلب المتعدد والعديد من الأمراض الأخرى عن طريق استكشاف وفحص الأجسام المضادة فى دم الأشخاص المشتبه فى إصابتهم بالأمراض.

وخلال التجارب التى أجراها الباحثون الأمريكيون تمكنوا من التفريق بين الأشخاص المصابين بمرض نقص المناعة المتكسبة الإيدز، وغير المصابين به بدرجة دقة عالية وكانت معدلات الخطأ أقل من المتوقع.

وأكد القائمون على الدراسة أن التقنية الجديدة واعدة للغاية، حيث يمكن سحب نقطة دم واحدة من المريض والتعرف على جميع الأمراض التى أصيب بها أو الأمراض المعرض للإصابة بها عن طريق فحص الأجسام المضادة الخاصة به والتعرف على جميع الأمراض التى ساهمت فى مكافحتها خلال الفترة الماضية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Journal of Immunological Methods" خلال شهر يونيو الجارى، كما نشرت مؤخرًا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وقامت مؤسسة بيل وماليندا جيتس الأمريكية بتمويل هذا البحث ماديًا.


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