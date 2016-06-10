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السكر والكبد والكلى.. أمراض مزمنة قد تغير رائحة فمك

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السكر والكبد والكلى.. أمراض مزمنة قد تغير رائحة فمك السكر والكبد والكلى.. أمراض مزمنة قد تغير رائحة فمك
هناك علاقة بين بعض الأمراض العضوية التى تصيب الجسم، وبين طبيعة تغير رائحة الفم.

أكد الدكتور باسم السواح – أخصائى جراحات الفم والفكين والأسنان – أن هناك علاقة بالفعل بين بعض الأمراض وخاصة "المزمنة" منها، وبين طبيعة تغير رائحة فم المريض بها أيضا.

وقال الدكتور باسم السواح إن هناك بعض الأمراض تعمل على تغيير رائحة الفم المعتادة للمريض بها، وهذا التغير لابد وأن يلاحظه المحيطين به ان لم يلاحظه هو، ويعد هذا التغير مؤثر على تأثر الجسم بالمرض بالفعل.

وأوضح أخصائى جراحات الفم والفكين، بأن هناك أمراض مزمنة تصيب أصحابها لفترة طويلة وتؤثر على صحتهم، ونمط معيشتهم، ترتبط بشكل أو بآخر باختلاف طبيعة الرائحة المنبعثة من فم المريض ومن أهم هذه الأمراض:

1- أمراض الكلى باختلاف نوعياتها، من أهم أعراضها تغير رائحة الفم
>2- كذلك مرضى السكر هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا العرض المتكرر
>3- أمراض الكبد المختلفة قد تؤدى إلى حدوث نفس المشكلة

وقال الدكتور السواح، إن هذه الأمراض واختلال معدلاتها وطبيعتها، يؤدى إلى هذه النتيجة، لذا إذا ما لاحظ المحيطون بالمريض تغير رائحة فمه فعليهم بإبلاغه واستشارة الطبيب المتابع له، وبالطبع الاعتناء بصحة الأسنان أكثر من الأصحاء.


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