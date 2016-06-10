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رئيس حي العجوزة: دورنا إغلاق المقاهي المخالفة فقط.. وليس التفتيش عن «الفاطرين»

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رئيس حي العجوزة: دورنا إغلاق المقاهي المخالفة فقط.. وليس التفتيش عن «الفاطرين» رئيس حي العجوزة: دورنا إغلاق المقاهي المخالفة فقط.. وليس التفتيش عن «الفاطرين»

رئيس حي العجوزة

نفى اللواء أحمد عبدالرحيم رئيس حي العجوزة، ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحي يقوم بدخول المقاهي وضبط الفاطرين في نهار رمضان، وتحرير محاضر ضدهم.

وأكد رئيس حي العجوزة، في تصريحات نقلها عنه موقع “الشروق” اليوم، أن الحي ليس من صلاحياته محاسبة أي مواط، بقوله: “ليس دوري محاسبة الزبون في المقهى، لكني أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب القهوة المخالفة التي تعمل بدون ترخيص”.

وأضاف: “الحي نظم حملة صباح اليوم الخميس ضد المحال المخالفة بمنطقة شارع السودان بالمهندسين وتم مصادرة كراسي وطربيزات 4 مقاهٍ غير مرخصة وتشميعهما وفقا للقانون”.

وقال إنه “إذا تصادف وتواجد بعض المواطنين بالمقهي سواء فاطرين أم لا، فليس من صلاحيات أي مسئول بالحي سؤالهم أو الحديث معهم وأن دور مسئولي الحي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب المقهى”.

وأوضح رئيس الحي، أنه تم تنظيم حملة أمس الأربعاء في شارع جامعة الدول العربية ومنطقة الإعلاميين وعدة محال مخالفة.

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