أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أغنية " يا ليلة عودي تاني " للكينج محمد منير كان نفسي أغنيها -
تع اشرب شاي - غادة عادل لـ حميد الشاعري ... هتعمل فيلم سينما تاني " نفسي ومنى عيني " -
فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي -
الزمالك يواصل السقوط أمام إنبي بثنائية -
شاهد.. انفعال مرتضى منصور بعد هدف إنبي الثاني في الزمالك -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فيديو| خبير اقتصادي: إحنا داخلين على الإفلاس.. و2017 مفيش إقلاع لـ«مصر للطيران»

Google+ Print
فيديو| خبير اقتصادي: إحنا داخلين على الإفلاس.. و2017 مفيش إقلاع لـ«مصر للطيران» فيديو| خبير اقتصادي: إحنا داخلين على الإفلاس.. و2017 مفيش إقلاع لـ«مصر للطيران»

الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي

استنكر الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد والإجراءات التي تتخذها ، والتي لا تدفع البلد إلى الأمام من الناحية الاقتصادية، موضحًا أن الدين تفاقم بصورة كبيرة وأن أصبحت دولة قائمة على القروض وليس على الاستثمار.

وأضاف «النحاس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، على قناة «العاصمة»، الخميس، أن المقصود من ضخ القروض لمصر دون استثمار هو إغراق البلاد في المديونيات، مستنكرًا سعي الدولة لإنتاج الطاقة، قائلًا: «إحنا عمالين نتكلم عن الطائرة اللي وقعت واللي موقعتش، ده في 2017 مش هتطير طائرة لمصر للطيران دون وقود حيوي».

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر تعاني نوعًا من أنواع التضخم الحلزوني ، وتفقد القدرة على السيطرة على ارتفاع الأسعار، مضيفًا :«إحنا داخلين على مرحلة الإفلاس اشتغلوا بالحنكة شوية».

" frameborder="0">

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى

ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى

بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية"

بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية"

بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار

بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار