فيديو| خبير اقتصادي: إحنا داخلين على الإفلاس.. و2017 مفيش إقلاع لـ«مصر للطيران»

استنكر الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد والإجراءات التي تتخذها الحكومة، والتي لا تدفع البلد إلى الأمام من الناحية الاقتصادية، موضحًا أن الدين تفاقم بصورة كبيرة وأن مصر أصبحت دولة قائمة على القروض وليس على الاستثمار.

وأضاف «النحاس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، على قناة «العاصمة»، الخميس، أن المقصود من ضخ القروض لمصر دون استثمار هو إغراق البلاد في المديونيات، مستنكرًا سعي الدولة لإنتاج الطاقة، قائلًا: «إحنا عمالين نتكلم عن الطائرة اللي وقعت واللي موقعتش، ده في 2017 مش هتطير طائرة لمصر للطيران دون وقود حيوي».

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر تعاني نوعًا من أنواع التضخم الحلزوني ، وتفقد القدرة على السيطرة على ارتفاع الأسعار، مضيفًا :«إحنا داخلين على مرحلة الإفلاس اشتغلوا بالحنكة شوية».

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