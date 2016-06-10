وزيرة التضامن: قرار زيادة 10% لـ"المعاشات" لن يشمل التكافل والكرامة والضمان

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قرار زيادة المعاشات التأمينية 10% والذى وافق علية رئيس الجمهورية لن ينطبق على برامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعى، موضحة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الزيادات على المعاشات التأمينية فقط، والتى سيتم تطبيقها على 9 مليون مواطن اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

ومن جانبها، أكدت نيفين الكباج، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس برنامج تكافل وكرامة، أن برامج الدعم النقدى التى تنفذها الوزارة فى تكافل وكرامة تقديرية، ولازلنا فى مرحلة الانتشار على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن البرامج التقديرية لا يمكن تطبيق الزيادات عليها لحين الإنتهاء من تحديد المستفيدين منها.

وقالت فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الدولة تراجع حاليا القيم المالية للمواطنين بشكل عام لكى تتوائم مع برامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر، ولكى يتواكب دخل الفرد على وضع أسعار السلع فى الإسواق.

- وزيرة التضامن: نعرض قرار زيادة المعاشات الأسبوع المقبل على البرلمان

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