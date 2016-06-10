المجلس الأعلى للفلاحين يطالب الحكومة بتوفير مياه لرى الأراضى المزروعة بالأرز

طالب حسين عبد الرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، الحكومة بالعمل على توفير المياه لرى الأراضى المزروعة بالأرز، بعدما تصاعدت شكاوى الفلاحين من عدم توافر المياه لرى اراضيهم وخاصة من فلاحى مدينة بلقاس الذين اعلنوا عن بوار عشرة ألاف الافدنة كانت مزروعة بالأرز لعدم توافر المياه.

وأوضح رئيس المجلس الاعلى للفلاحين ، فى بيان له اليوم الجمعة ، أن ما يحدث من وزارة الرى يتنافى تماما مع الجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح اراضى جديدة فى حين أن الحكومة لا تحافظ على الأراضى القديمة الخصبة.

وأضاف عبد الرحمن، أن الفلاحين لديهم خوف وشكوك من تقليل حصص المياه لأراضيهم وتحويلها إلى مجالات أخرى خاصة أراضى الاستصلاح أو القطاع الصناعى مما يؤثر على دخل الفلاحين.

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