أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أغنية " يا ليلة عودي تاني " للكينج محمد منير كان نفسي أغنيها -
تع اشرب شاي - غادة عادل لـ حميد الشاعري ... هتعمل فيلم سينما تاني " نفسي ومنى عيني " -
فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي -
الزمالك يواصل السقوط أمام إنبي بثنائية -
شاهد.. انفعال مرتضى منصور بعد هدف إنبي الثاني في الزمالك -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المجلس الأعلى للفلاحين يطالب الحكومة بتوفير مياه لرى الأراضى المزروعة بالأرز

Google+ Print
المجلس الأعلى للفلاحين يطالب الحكومة بتوفير مياه لرى الأراضى المزروعة بالأرز المجلس الأعلى للفلاحين يطالب الحكومة بتوفير مياه لرى الأراضى المزروعة بالأرز
طالب حسين عبد الرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، بالعمل على توفير المياه لرى الأراضى المزروعة بالأرز، بعدما تصاعدت شكاوى الفلاحين من عدم توافر المياه لرى اراضيهم وخاصة من فلاحى مدينة بلقاس الذين اعلنوا عن بوار عشرة ألاف الافدنة كانت مزروعة بالأرز لعدم توافر المياه.

وأوضح رئيس المجلس الاعلى للفلاحين ، فى بيان له اليوم الجمعة ، أن ما يحدث من وزارة الرى يتنافى تماما مع الجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح اراضى جديدة فى حين أن الحكومة لا تحافظ على الأراضى القديمة الخصبة.

وأضاف عبد الرحمن، أن الفلاحين لديهم خوف وشكوك من تقليل حصص المياه لأراضيهم وتحويلها إلى مجالات أخرى خاصة أراضى الاستصلاح أو القطاع الصناعى مما يؤثر على دخل الفلاحين.
>


>الزراعة تخصص حصة أسمدة من مصنع "أبوقير" وتوفر التقاوى المستحدثة لنقابة الفلاحين.. وتبحث توزيع جاموس "حلوب" بقروض ميسرة.. ونقيب الفلاحين :الحكومة تتعاون معنا بناءً على توجيهات الرئيس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل