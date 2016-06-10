انقطاع المياه عن الحى الثالث بأكتوبر بسبب كسر فى أحد الخطوط

بالصور.. محافظ الجيزة يصل موقع إصلاح محبس المياه فى الوراق

>

أعلنت شركة مياه الجيزة، انقطاع المياه عن الحى الثالث بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بسبب كسر فى أحد الخطوط بقطر 200 ملى بالحى الثالث.>وأكد المهندس حنفى محمد، رئيس شركة مياه الجيزة، أنه جارى إصلاح الكسر، ومن المقرر عودة المياه للمنطقة خلال ساعات قليلة.