انقطاع المياه عن الحى الثالث بأكتوبر بسبب كسر فى أحد الخطوط

أعلنت شركة مياه الجيزة، انقطاع المياه عن الحى الثالث بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بسبب كسر فى أحد الخطوط بقطر 200 ملى بالحى الثالث.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وأكد المهندس حنفى محمد، رئيس شركة مياه الجيزة، أنه جارى إصلاح الكسر، ومن المقرر عودة المياه للمنطقة خلال ساعات قليلة.
>بالصور.. محافظ الجيزة يصل موقع إصلاح محبس المياه فى الوراق
>
>وأكد المهندس حنفى محمد، رئيس شركة مياه الجيزة، أنه جارى إصلاح الكسر، ومن المقرر عودة المياه للمنطقة خلال ساعات قليلة.
>بالصور.. محافظ الجيزة يصل موقع إصلاح محبس المياه فى الوراق
>