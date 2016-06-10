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انقطاع المياه عن الحى الثالث بأكتوبر بسبب كسر فى أحد الخطوط

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انقطاع المياه عن الحى الثالث بأكتوبر بسبب كسر فى أحد الخطوط انقطاع المياه عن الحى الثالث بأكتوبر بسبب كسر فى أحد الخطوط
أعلنت شركة مياه الجيزة، انقطاع المياه عن الحى الثالث بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بسبب كسر فى أحد الخطوط بقطر 200 ملى بالحى الثالث.
>وأكد المهندس حنفى محمد، رئيس شركة مياه الجيزة، أنه جارى إصلاح الكسر، ومن المقرر عودة المياه للمنطقة خلال ساعات قليلة.
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