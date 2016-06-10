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مصرع «رضيعة» بطلق ناري بسوهاج‎

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مصرع «رضيعة» بطلق ناري بسوهاج‎ مصرع «رضيعة» بطلق ناري بسوهاج‎

وفاة طفلة بسوهاج

 كتب – مراسل «ONA»

لقيت طفلة لم تكمل عامها الثاني مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري نتيجة عبث شقيقها البالغ 5 سنوات بفرد محلي الصنع أدى لخروج طلقة منه عن طريق الخطأ، بناحية قرية الشيخ مسعود بمركز طهطا بسوهاج، صباح اليوم الجمعة.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بمصرع طفلة رضيعة على يد شقيقها عن طريق الخطأ وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، مصرع الطفلة “نفيسة هـ. أ.”، عام ونصف، وتقيم بناحية الشيخ مسعود دائرة المركز، نتيجة إصابتها بطلق ناري.

وتبين من التحريات بعد سؤال والدها “هـ . أ .” 53 سنة حاصل على دبلوم ثانوي تجاري، قرر بأنه أثناء عبث نجله “مصطفى” 5 سنوات بسلاح ناري عبارة عن فرد صناعة محلية عيار 7.62 × 39 خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أصابت الطفلة ما نتج عنه وفاتها.

تم ضبط السلاح المستخدم وبداخله فارغ طلقة، والتحفظ عليه، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرير محضر مقيد برقم 2390 إداري المركز لسنة 2016 للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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