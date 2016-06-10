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خلطة طبيعية لحماية بشرتك من الشمس أثناء الصيام

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الجمعة 10-06-2016 15:54

تتعرض بشرتك إلى أشعة الشمس المزعجة في شهر رمضان؛ لذلك عليك أن تبحثي عن بعض مرطّبات البشرة الطبيعية لتعويض بشرتك عمّا قد تفقده بسبب الحرارة والأشعة الضارّة.
ولذلك، فإنّ "سيدتي نت" ينصحك بضرورة استخدام قناع الطماطم، كلما شعرت بأنّ بشرتك بحاجة إلى بعض الحماية والترطيب من أشعة الشمس الحارقة؛ فالطماطم تعتبر غنيةً بالليكوبين، الذي يساعد البشرة على إنتاج الكولاجين، كما أنّه يُحارب الجذور الضارّة التي تضرّ البشرة عند تعرّضها لأشعة الشمس.
إليك خطوات هذا الماسك الفعّال لترطيب البشرة وحمايتها من أشعة الشمس:

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المكونات:
1. 1/3 كوب من دقيق الذرة.
2.كوب من عصير الطماطم.
3.بياض بيضة.
4.ملعقة من العسل.
5.نصف ملعقة من عصير الليمون.
الطريقة:
1.امزجي المكونات معاً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
2.نظفي بشرتك جيداً بالغسول الخاص بك، واتركيها عشر دقائق لتجفّ.
3.ضعي المزيج على بشرتك لبعض الوقت.
4.اغسلي بشرتك بالماء جيداً.

ولا تنسي وضع المرطب بعد غسل بشرتك.

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سيدتي

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