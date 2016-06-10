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تموين الإسكندرية تضبط 17 ألف صاروخ ألعاب نارية

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تموين الإسكندرية تضبط 17 ألف صاروخ ألعاب نارية تموين الإسكندرية تضبط 17 ألف صاروخ ألعاب نارية
ألقت مباحث والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد محمد مهنا، القبض على بائع بحوزته 17 ألفا و600 صاروخ ألعاب نارية غير مصرح بتداولها فى البلاد.

كانت قد وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، مفادها قيام "إسلام.م" 34 سنة بائع بدائرة قسم المنشية بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى الألعاب النارية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر والتى تم دخولها إلى البلاد بطرق غير مشروعة، حيث يقوم بحيازة وعرض للبيع كميات كبيرة منها.

وتم استهداف المتهم وضبطه بحوزته "17600" صاروخ "ألعاب نارية" مختلفة الأنواع والأحجام، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة المنشية، وجار العرض على النيابة.


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