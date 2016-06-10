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ضبط 20 ألف طن مكرونة مجهولة المصدر بالمنيا

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ضبط 20 ألف طن مكرونة مجهولة المصدر بالمنيا ضبط 20 ألف طن مكرونة مجهولة المصدر بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث من ضبط كميات كبيرة من المكرونة مجهولة المصدر.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد ورورد معلومات تفيد قيام "أمير .س" سنة صاحب مخزن سلع غذائية بدون ترخيص، وبحيازته سلع غير مصحوبة بأى بيانات أو مستندات تدل على مصدرها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتم ضبط 20 ألف طن مكرونة مجهولة المصدر، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14019 لسنة 2026 إدارى المنيا.


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