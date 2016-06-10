أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أغنية " يا ليلة عودي تاني " للكينج محمد منير كان نفسي أغنيها -
تع اشرب شاي - غادة عادل لـ حميد الشاعري ... هتعمل فيلم سينما تاني " نفسي ومنى عيني " -
فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي -
الزمالك يواصل السقوط أمام إنبي بثنائية -
شاهد.. انفعال مرتضى منصور بعد هدف إنبي الثاني في الزمالك -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تصفية 6 مسلحين وإحباط محاولة إرهابية لاستهداف رتل أمنى بسيناء

Google+ Print
تصفية 6 مسلحين وإحباط محاولة إرهابية لاستهداف رتل أمنى بسيناء تصفية 6 مسلحين وإحباط محاولة إرهابية لاستهداف رتل أمنى بسيناء

انتشار قوات الأمن بسيناء أرشيفية

 لقى 6 مسلحين مصرعهم، اليوم الجمعة، بنيران قوات الأمن، وأصيب 2 آخرين خلال عمليات أمنية جنوب الشيخ زويد.

وأكد مصدر أمنى بشمال سيناء، أن القوات رصدت تحركات مجموعات مسلحة، وتم استهدافها وقتل من بينهم 6 وأصيب 2 آخرين.

كما أحبطت قوات أمن شمال سيناء فجر الجمعة محاولة إرهابية لاستهداف رتل أمنى بمنطقة غرب العريش.

وأشار مصدر أمنى إلى أن القوات كشفت وجود عبوة ناسفة على جانب الطريق بمنطقة المساعيد معدة للتفجير أثناء مرور القوات، وتم تفجيرها عن بعد بالذخيرة الحية، دون وقوع خسائر.

 فيما أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان لها اليوم، عن تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رابع العريش من ضبط “خالد ع ا”، المطلوب ضبطه فى قضية قتل، و34 محكوما عليه، حضر من تلقاء نفسه من بينهم المحكوم عليه “على ر ع م “، عاطل، مقيم قرية بنى فيز، مركز صدفا، أسيوط فى قضية “ضرب أفضى إلى موت” والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد ثلاث سنوات.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط 13 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، 3 محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف، 12 محكوما عليهم فى جنح الغرامات، 5 مخالفات.

 كما تمكن ضباط قسم مباحث ، بالاشتراك مع مديرية التموين، من ضبط 5 قضايا، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 22 مخالفة، وضبط 56 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 وواصلت قوات أمن شمال سيناء عمليات ملاحقة مسلحين فى مواقع مختلفة جنوب الشيخ زويد وغرب رفح وشرق العريش، وقال مصدر أمنى إن القوات خلال عملياتها فجرت 3 عبوات ناسفة عن بعد، بدون خسائر، كما تم حرق وتدمير 11 بؤرة إرهابية، وتوقيف 21 مشتبها به، جار فحصهم أمنيا.

وأغلقت قوات الأمن مجددا ليلا مدينتى الشيخ زويد ورفح فى تمام الساعة 6 مساء حتى الساعة 6 صباحا، ومنعت الدخول والخروج منها كما أغلقت الطريق الدولى العريش رفح الذى يربطها ببقية المحافظة، وفرضت حظر التجوال الليلى المعتاد بمراكز العريش والشيخ وزويد ورفح من الساعة الواحدة ليلا حتى 5 صباحا.

 وأطلقت قوات الأمن نيران تحذيرية من مختلف ارتكازاتها الأمنية، وانتشرت دوريات شرطية بشوارع العريش أقامت أكمنة ثابتة ومتحركة، كما شددت القوات إجراءات التفتيش على الطريق الدولى العريش القنطرة، والعريش نخل ونخل نويبع ونخل السويس بوسط سيناء.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات