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غلق 11 مركزًا للدروس الخصوصية بالجيزة

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غلق 11 مركزًا للدروس الخصوصية بالجيزة غلق 11 مركزًا للدروس الخصوصية بالجيزة

دروس خصوصية (أرشيفية)

صرح الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار قرار المستشار وزير العدل رقم (9905) لسنة 2015 بشأن تحويل الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية صفة مأمورى الضبط القضائى؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية، قام مأمورى الضبط القضائى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بغلق 11 مركزًا تعليميًا، حيث تبين أن هذه المراكز تقوم بتدريس مناهج الوزارة فى صورة دروس خصوصية دون سند من القانون، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (82) عام 2002، المتعلقة بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.

وهذه المراكز هى: طيبة، الصفا والمروة، عمر بن الخطاب، السلام التعليمى، برفكت، أحمد متولى حسين، بايونير، النور سابقًا، الندى، البدر، أكسفورد التعليمى.

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