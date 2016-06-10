وزير التعليم يحيل 3 معلمين للنيابة الإدارية لإعطائهم دروسا خصوصية

قرر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الجمعة، إحالة 3 معلمين بإدارة المعصرة التعليمية للنيابة الإدارية، لقيامهم بإعطاء دروس خصوصية بمركز الأستاذ التعليمى بحدائق حلوان.

وقال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم إنه “فى إطار توجيهات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتفعيلًا للقرار الوزارى الصادر من قبل وزارة العدل، بمنح عدد من أعضاء الشئون القانونية بالوزارة صفة الضبطية القضائية، لغلق مراكز الدروس الخصوصية، والمنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فقد قامت إدارة التحقيقات بالوزارة بالتحقيق مع عدد من المعلمين لقيامهم بإعطاء دروس خصوصية بمركز الأستاذ التعليمى بحدائق حلوان، وانتهت الإدارة إلى إحالة كافة المعلمين بالمركز إلى المحاكمة التأديبية، وهم: (م.ع) معلم خبير لغة عربية، و(إ.ص) معلم مساعد لغة أسبانية، و(و.س) معلم لغة ألمانية بإدارة المعصرة التعليمية، و(ع.ع) مدير إدارة المتابعة بإدارة المعصرة التعليمية”.

وأضاف البيان “وبعرض نتيجة التحقيقات على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرر الآتى: إحالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية ــ فرع الدعوى التأديبية؛ لاتخاذ اللازم نحو إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالفين، استبعاد مدير إدارة المتابعة بإدارة المعصرة التعليمية من عمله؛ لأن ما اقترفه يتنافى مع طبيعة عمله”.