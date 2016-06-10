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بالفيديو.. اعترافات عناصر خلية «لجان الإرباك» الإخوانية بالإسكندرية

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بالفيديو.. اعترافات عناصر خلية «لجان الإرباك» الإخوانية بالإسكندرية بالفيديو.. اعترافات عناصر خلية «لجان الإرباك» الإخوانية بالإسكندرية

أعضاء خلية لجان الإرباك

 كشفت اعترافات خلية الإرباك بالإسكندرية المنبثقة من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، فى التحقيقات التى جرت بمعرفة الأجهزة الأمنية عن كواليس هامة.

وقال مصطفى أحمد عبد المنعم، وشهرته “حاتم”، بحسب نشرته القناة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع “يوتيوب”: انضميت للإخوان فى 2004، مسئول عن قطاع وسط الإسكندرية، وبعد ثورة 30 يونيو بدأت عمليات الإرباك، حيث حرصنا على إقامة غرفة عمليات كان يشرف عليها شخص يدعى “أحمد مجدى”.

 وأضاف المتهم: “حرصنا ألا يشعر المواطنون بأن الإخوان وراء تنفيذ الأعمال التخريبية، حتى لا يزيد سخط الشعب وغضبهم على الجماعة، فى حين أننا كنا شديدى الحرص أن يكون للأعمال التخريبية أضرارا اقتصادية على البلاد”.

 فيما أوضح عبد الرحمن محمد عطا، أحد المتهمين: “انضميت للإخوان فى 2008، وكان شخص يتصل بى ويعطنى “كيس” بداخله عبوة متفجرة، ويطلبوا منى أن استقل أحد الأتوبيسات وقبل المحطة الأخيرة أنزل من الأتوبيس وأترك القنبلة، وكررت هذا الأمر مرتين”.

بينما قال جمال مصطفى، أحد أعضاء الخلية: “انضميت للإخوان فى أواخر سنة 2012، وكلفت من قبل الجماعة بزرع القنابل فى وسائل المواصلات، حيث كنت أحصل على العبوات المتفجرة وأتسلل لوسائل المواصلات وأتركها وأهرب، ويتم تفجيرها بواسطة الهاتف عن بعد”.

واعترف أفراد الخلية الإرهابية بارتكابهم عدة أعمال تخريبية أبرزها إضرام النيران فى سيارة نقل أموال بجوار بنك الاتحاد الوطنى دائرة شرقى بتاريخ 24/ 1/2016، بالقضية رقم 884/2016 إدارى شرقى، و إضرام النيران فى سيارة تابعة لشركة شيبسى بشارع ترعة المحمودية دائرة محرم بك بالقضية رقم 11876/2016 إدارى محرم بك، وإضرام النيران فى سيارة تابعة لشركة بيبسى أثناء وقوفها بشارع ترعة المحمودية دائرة شرقى بالقضية رقم 1831 / 2016 إدارى شرقى، وإضرام النيران بأتوبيس نقل عام حال وقوفه خلف محطة قطار سيدى جابر بتاريخ 23/3/2016 بالقضية رقم 3711/2016 إدارى سيدى جابر، وإضرام النيران فى ترام تابع للهيئة العامة لنقل الركاب حال وصوله لمحطة فيكتوريا بالقضية رقم 5997 / 2016 إدارى أول المنتزه.

كما اعترف أعضاء الخلية، بإضرام النيران بأتوبيس تابع لهيئة الاستثمار حال وقوفها بمنطقة غربال دائرة محرم بك بالقضية رقم 4207 / 2016 إدارى محرم بك. كما اعترفوا بإضرام النيران فى أتوبيس نقل عام داخل المعمورة الشاطئ دائرة ثان المنتزة بالقضية رقم 4318 / 2016 إدارى ثان المنتزة، وإضرام النيران فى أتوبيس نقل عام بمنطقة الكيلو 21 دائرة أول العامرية بالقضية رقم 3688 / 2016 إدارى أول العامرية، وإضرام النيران فى ترام تابع للهيئة العامة لنقل الركاب حال وقوفها بمحطة الأزاريطة دائرة شرقى “القضية رقم 4133/2016 إدارى شرقى، وأشعلوا النيران بسيارة هيئة دبلوماسية تابعة لقنصلية دولة ليبيا بالإسكندرية بالقضية رقم 3702/2016 إدارى أول الرمل، وإضرام النيران بسيارة تابعة للقوات البحرية حال وقوفها أسفل كوبرى محرم بك القضية رقم 1/2016 إدارى عسكرية محرم بك.

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